ABD ve İsrail arasında 5 günlük ateşkes anlaşması henüz yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, basında çıkan, ABD ve İsrail'in 5 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberlere yanıt verdi. Watson, "Henüz anlaşmaya varılmadı" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Watson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD medyasından Washington Post'u alıntılayarak ateşkes konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını belirtti. Watson, "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak bir anlaşmaya varmak için çok çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD medyası, İsrail ve ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması konusunda Gazze'de 5 günlük ateşkes anlaşmasına vardığına ilişkin haberler servis etmişti.