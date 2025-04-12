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ABD ve İran Müzakerelerinde Olumlu Gelişmeler

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Beyaz Saray, ABD ile İran arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ilk turunun olumlu geçtiğini duyurdu. Taraflar, bir sonraki görüşmeyi Cumartesi günü yapma konusunda anlaştı.

Beyaz Saray tarafından ABD ile İran arasında gerçekleşen müzakerelerin ilk turuna ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi" denildi.

Beyaz Saray, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turunun ardından açıklama yaptı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Umman Büyükelçisi Ana Escrogima'nın bugün Muskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmelerde bulunduğu ve bu görüşmelere Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliği yaptığını aktardı.

"Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır"

Yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. ABD, Umman'a bu girişime verdiği destek için derin teşekkürlerini sunmaktadır. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi. Bu meseleler çok karmaşık ve Özel Elçi Witkoff'un bugün yaptığı doğrudan iletişim, karşılıklı faydalı bir sonuca ulaşmak adına bir adım daha ileri gitmeyi sağlamıştır. Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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