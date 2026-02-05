Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: "(İran) Trump'ın diplomasi dışında birçok seçeneği var"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılacak müzakerelere yönelik beklentilerini ve alternatif seçeneklerini vurguladı. Leavitt ayrıca Küba ile olan ilişkilere de değinerek, bu ülkenin akıllıca hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yarın ABD ve İranlı heyetler arasında Umman'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor. İran rejimine ABD Başkanı'nın diplomasi haricinde birçok seçeneği olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasında ABD-İran arasındaki askeri gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Leavitt, yarın Umman'da ABD ve İranlı heyetler arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin bir soruyu cevaplarken Trump'ın Tahran yönetimine yönelik taleplerini çok açık şekilde ifade ettiğini vurguladı. Leavitt, "Başkan, sıfır nükleer kapasite konusunda çok net bir duruş sergiledi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor. Müzakereler devam ederken İran rejimine ABD Başkanı'nın diplomasi haricinde birçok seçeneği olduğunu hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Küba hükümeti, Trump'a yönelik açıklamalarında akıllıca davranmalı"

Beyaz Saray Sözcüsü, basın toplantısında ayrıca Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in, Küba'nın ABD ile görüşmeye hazır olduğuna ancak bunun bir baskı veya ön şart olmadan gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına da değindi. Leavitt, "Küba hükümetinin son demlerinde olduğunu ve ülkenin çöküşün eşiğinde düşünüyorum. ABD Başkanı'na yönelik açıklamalarında akıllıca davranmaları gerekiyor. Ancak yine de belirtmiş olduğum gibi, Başkan her zaman diplomasiye girmeye isteklidir ve Küba hükümetiyle de bu yönde görüşmeler gerçekleştirildiğini düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON

