Umman: "İran-ABD görüşmelerinde müzakerelerin yeniden başlatılması için uygun koşulların hazırlanmasına odaklanılıyor"

Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İranlı heyetler arasında Maskat'ta devam eden dolaylı görüşmelerde tarafların İran'ın nükleer programı için diplomatik müzakerelerin yeniden başlatılmasına odaklandığını açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Maskat'da devam eden ABD ve İranlı heyetler arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmelerde tarafların "diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılması için uygun koşulların hazırlanmasına" odaklandığını duyurdu.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunacağına ilişkin endişelerin artmasının ardından ABD ve İranlı heyetler arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. Müzakerelerde ABD tarafını ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İran tarafını ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil ediyor. Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Umman Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde tarafların "diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılması için uygun koşulların hazırlanmasına" odaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Görüşmeler, tarafların sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığı ışığında yapılıyor" denildi. Açıklamada Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al Busaidi'nin taraflar arasındaki diyaloğu ve yakınlaşmayı desteklemeye devam ettiği kaydedilirken, ortaklarla birlikte siyasi çözümlere ulaşmak için çalışmaya olan bağlılığını teyit ettiği ve bölge ülkelerinin bu görüşmeleri destekleme çabalarına derin takdirini ifade ettiği vurgulandı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al Busaidi, ABD ve İran dolaylı görüşmeleri öncesinde Arakçi ve Witkoff ile Kushner'la ayrı ayrı görüştü. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
