ABD ve İran Arasında Nükleer Anlaşma İçin Umman'da Görüşmeler Devam Ediyor

ABD merkezli haber kanalı CNN, ABD ve İran arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen nükleer anlaşma müzakerelerinin bir sonraki turunda anlaşmaya varılabileceğini duyurdu

ABD merkezli haber kanalı CNN'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ve İran arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin yeni bir iddiada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmalara varılacağı konusunda iyimser beklentilerde olduğu kaydedilen haberde bir sonraki turda iki ülke arasında geniş kapsamlı bir uzlaşmaya varılabileceği ve iki ülkenin nükleer anlaşma imzalanabileceği iddia edildi. Adı açıklanmayan kaynak mevcut tartışmaların ABD'nin İran'ın nükleer enerji programına yatırım yapmasını ve İran'ın reaktörleri için zenginleştirilmiş uranyum üretecek bir konsorsiyum kurmasını içerdiğini açıkladı.

Beşinci tur Roma'da yapılmıştı

İran ile ABD arasındaki müzakereler 11 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'taki ilk tur ile başlamıştı. İkinci tur 19 Nisan'da Roma'da, üçüncü tur 26 Nisan'da Maskat'ta, dördüncü tur ise 11 Mayıs'ta Maskat'ta yapılmıştı. Müzakerelerin 23 Mayıs'ta Roma'da gerçekleştirilen beşinci turu yaklaşık 3.5 saat sürmüştü. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmeler ilişkin açıklamasında, "Bazı ilerlemeler kaydedildi, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Önümüzdeki günlerde kalan konuların netleşmesini umuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya ulaşma yönündeki ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

"İran konusunda çok olumlu bir sürpriz yaşanabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Washington DC'nin geçici Başsavcısı Jeanine Pirro'nun yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, İran ile yapılan müzakerelere de değinerek, "İran ile çok iyi ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Gazze konusunda da çok iyi gidiyoruz ama özellikle İran konusunda çok iyi bir noktadayız ve çok mantıklı bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi sadece iki ihtimal var. Birincisi akıllıca, ikincisi de şiddet içeren bir ihtimal. Bence kimse ikinci ihtimali görmek istemiyor. Ama çok ilerleme kaydettik ve göreceğiz. Henüz belgenin son aşamalarına onay vermeleri gerekiyor ama orada olacaklarla ilgili çok olumlu bir sürpriz yaşanabilir. Bu onlar için harika bir gelişme olur. Gelecekte harika bir ülkeye sahip olabilirler" demişti. - WASHINGTON