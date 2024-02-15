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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi: Rusya'nın uyduları hedef alma kabiliyeti endişe verici

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın geliştirdiği uyduları hedef alma kabiliyetinin endişe verici olduğunu belirtti. Ancak, güvenliğe yönelik acil bir tehdit olmadığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün gündeme gelen ulusal güvenlik tehdidiyle ilgili yaptığı açıklamada, " Rusya'nın geliştirdiği uyduları hedef alma kabiliyeti. Rusya'nın bu kabiliyetin peşinde olması endişe verici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın, dün gündeme getirdiği "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" hakkında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, açıklamalarda bulundu. Kirby günlük basın toplantısında, söz konusu ulusal güvenlik tehdidinin Rusya'nın geliştirdiği uyduları hedef alma kabiliyetine ilişkin bir teknoloji olduğunu belirterek, bu sistemin nükleer silah ya da nükleer kabiliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda yanıt vermekten kaçındı. Kirby, "Öncelikle, bu konuşlandırılmış aktif bir kabiliyet değil. Rusya'nın bu kabiliyetin peşinde olması endişe verici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil. İnsanlara saldırmak ya da Dünya'da fiziksel yıkıma neden olmak için kullanılabilecek bir silahtan bahsetmiyoruz" dedi.

Kirby, ABD'nin Rusya'nın bu tür kabiliyetler peşinde olduğu konusunda "birkaç yıl olmasa da aylardır" genel bir bilgiye sahip olduğunu ifade etti.

"Başkan Biden'dan bu tehditle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini kaldırmasını talep ediyorum"

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, dün ulusal güvenlik tehdidi uyarısında bulunmuştu. Turner dün yaptığı açıklamada, komitenin "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" hakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu belirterek, "Kongre, yönetim ve müttefiklerimizin bu tehdide yanıt vermek için gerekli eylemleri açıkça tartışabilmeleri için Başkan Biden'dan bu tehditle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini kaldırmasını talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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