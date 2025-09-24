Haberler

ABD Temsilcisi Barrack: Suriye ve İsrail Gerginliği Azaltma Anlaşmasına Yakın

ABD Temsilcisi Barrack: Suriye ve İsrail Gerginliği Azaltma Anlaşmasına Yakın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail'in gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu belirtti. Anlaşmanın, taraflar arasında güvenlik müzakerelerinin ilk adımı olacağı vurgulandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" ifade etti.

Barrack, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Özel Temsilci Barrack, Suriye ile İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu" belirtti. Barrack, anlaşmanın iki ülke arasında müzakere edilen güvenlik anlaşmasına doğru atılan ilk adım olacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki taraf arasında bu hafta açıklanacak bir anlaşmaya varmaya çalıştığını, ancak şimdiye kadar yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Barrack, bu haftaki Yahudi Yeni Yılı olan Roş Aşana bayramının da süreci yavaşlattığını dile getirdi. Barrack, "Herkesin konuya iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum" dedi.

Şam-Tel Aviv arasındaki güvenlik anlaşmasının içeriği

Varılacak anlaşma ile İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını durdurmasını ve Suriye'nin güneyine doğru ilerleyen İsrail askerlerinin geri çekilmesini, Suriye'nin de İsrail sınırına yakın herhangi bir makine veya ağır askeri ekipman yerleştirmemesini içeriyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.