ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasını içeren tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören teklifin de yer aldığı 901 milyar dolarlık savunma bütçesine yönelik sunulan tasarıya onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisinde 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2026 savunma harcama tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı 112'ye karşı 312 oyla kabul edildi. Önce Senato'ya gönderilecek olan tasarı, burada kabul edilmesi durumunda Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Tasarının dikkat çeken maddeleri arasında Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören teklif yer aldı. Tasarıya Senato ve Trump'ın onay vermesi halinde ülkenin 13 yıllık iç savaşı sırasında Esad rejiminin işlediği savaş suçlarından dolayı Suriye'ye uygulanan 2019 tarihli Caesar Yasası da yürürlükten kaldırılacak. Florida Milletvekili Brian Mast yaptığı konuşmada, "Birçoğunuzun bildiği gibi bu Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası ile Beşar Esad'ın halkına yönelik işkenceleri nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Suriye'ye Esad sonrası bir gelecek planlama şansı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarının maddeleri arasında ayrıca Ukrayna'ya 800 milyon dolar ayrılması, İsrail'e Demir Kubbe sistemi gibi ortak füze savunma girişimlerini de kapsayan 600 milyon dolarlık fon da yer alıyor. - WASHINGTON