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ABD Seçimlerinde Oy Sayımı Başladı

ABD Seçimlerinde Oy Sayımı Başladı
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Indiana ve Kentucky eyaletlerinde sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı. Trump, bu eyaletlerde önde giderken, Philadelphia'daki hile iddiasında bulundu. İlk bulgulara göre, erken oy kullanma rekor seviyelere ulaştı.

ABD'nin Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde sandıkların yerel saatle 18.00 itibarıyla kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı.

Milyonlarca ABD'linin oy kullanmak için sandık başına gittiği ABD seçimlerinde sona yaklaşıldı. Ülkenin Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde sandıkların yerel saatle 18.00 itibariyle kapanmasıyla oy sayım işlemleri başladı. Ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi seçmenlere ev sahipliği yaptığı bilinen Indiana ve Kentucky eyaletleri, bu yıl seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletler arasında gösterilmiyor. Kapanan ilk sandıklara göre Trump, söz konusu eyaletlerde seçimi önde götürüyor.

Trump'tan hile iddiası

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philadelphia'da hile yapıldığı iddiasında bulunarak, "Philadelphia'daki büyük hile hakkında çok şey konuşuluyor. Kolluk kuvvetleri geliyor" dedi.

Salıncak eyaletler belirleyici olacak

Seçimde, Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak. Trump ve Harris'in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.

Erken oy kullanımı rekor seviyede

Seçim öncesi yapılan erken oy kullanma oranı, ABD tarihinde rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık 240 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın yayınladığı son verilere göre 82 milyon 713 bin 594 seçmen erken oy kullandı. Seçmenlerin yaklaşık 45 milyonu sandık başında, yaklaşık 38 milyonu ise posta yoluyla oy verdi. Erken oy kullanma verilerinde kadın seçmenlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, Harris kampanya ekibi bu verilerden yola çıkarak seçimi kazanma konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Salt çoğunluğu elde eden aday yarışı kazanacak

En çok oyu alanın değil, en fazla delege sayısına ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) sistemine sahip olan ABD'de, her eyaletin belli bir delege sayısı bulunuyor. Herhangi bir eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday ise başkanlık seçiminin galibi oluyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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