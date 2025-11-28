Haberler

ABD Savunma Bakanı, Karayipler'deki Uçak Gemisine Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisini ve USS Winston S. Churchill destroyerini ziyaret etti. Hegseth, burada askerlerle bir araya geldi ve narko-terörle mücadele konusundaki operasyonların önemine vurgu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde ABD'nin Karayipler'de konuşlandırdığı dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karayipler'de askeri faaliyetlerine sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde Karayipler'de konuşlandırdığı dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u ziyaret etti. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hegseth ve eşi Jennifer Hegseth'in USS Gerald R. Ford ve güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği ve askerlerle Şükran Günü yemeğinde bir araya geldiği kaydedildi.

USS Gerald R. Ford'de askerlerle bir araya gelen Hegseth, "Şu anda hepinize baktığımda Amerika'nın en güzel manzarasına sahip olduğumu garanti edebilirim; bu yüzden Şükran Günü'nü bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim" dedi. Bölgede yürütülen narko-terör faaliyetlerinin önemine değinen Hegseth, "Dünyanın gereken herhangi bir yerinde hazırlıklarınızı yaptınız ve hazırsınız. Burada, yarımküremizde, Başkan Trump'ın liderliğinde Amerikan vatanını korumak, Amerikan halkını korumak, ülkemize uyuşturucu ve narkotik akışını durdurmak için görev başındasınız" ifadelerini kullandı. Amerikan askerlerini başarıları nedeniyle öven Hegseth, konuşmasının ardından geminin mutfağına geçerek önlük giyerek askerlere yemek servisinde yardım etti.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırırken Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu adımlarının kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.