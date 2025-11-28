ABD Savunma Bakanı, Karayipler'deki Uçak Gemisine Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde ABD'nin Karayipler'de konuşlandırdığı dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karayipler'de askeri faaliyetlerine sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Venezuela ile gerginliğin arttığı dönemde Karayipler'de konuşlandırdığı dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u ziyaret etti. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hegseth ve eşi Jennifer Hegseth'in USS Gerald R. Ford ve güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill'e "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği ve askerlerle Şükran Günü yemeğinde bir araya geldiği kaydedildi.

USS Gerald R. Ford'de askerlerle bir araya gelen Hegseth, "Şu anda hepinize baktığımda Amerika'nın en güzel manzarasına sahip olduğumu garanti edebilirim; bu yüzden Şükran Günü'nü bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim" dedi. Bölgede yürütülen narko-terör faaliyetlerinin önemine değinen Hegseth, "Dünyanın gereken herhangi bir yerinde hazırlıklarınızı yaptınız ve hazırsınız. Burada, yarımküremizde, Başkan Trump'ın liderliğinde Amerikan vatanını korumak, Amerikan halkını korumak, ülkemize uyuşturucu ve narkotik akışını durdurmak için görev başındasınız" ifadelerini kullandı. Amerikan askerlerini başarıları nedeniyle öven Hegseth, konuşmasının ardından geminin mutfağına geçerek önlük giyerek askerlere yemek servisinde yardım etti.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir güç konuşlandırırken Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'nin bu adımlarının kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. - WASHINGTON