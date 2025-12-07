ABD'li Bakan Hegseth'ten uyuşturucu kartellerine: "Halkımızı zehirledikleri sürece, onları yok etmeye devam edeceğiz"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uyuşturucu kartellerini terör örgütü El Kaide'ye benzeterek, "Onları izliyoruz ve yok ediyoruz. İnsanlarımızı kimyasal silahlardan farkı olmayan uyuşturucular ile zehirledikleri sürece onları yok etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, California'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın üstlendiği önemli görevlere değinen Hegseth, son olarak uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik bir operasyon başlattıklarını hatırlattı. Uyuşturucu kartellerine seslenerek bu konudaki kararlılıklarını yineleyen Hegseth, "Şu anda dünya, Amerika'nın kararlılığının gücünü ve ülkemize yönelen ölümcül uyuşturucu akışını durdurma iradesini açık biçimde görüyor. Bu konuda odak noktamız net, tutumumuz da şeffaftır: Eğer terör örgütü olarak belirlenmiş bir organizasyon adına çalışıyorsanız ve bu ülkeye bir tekneyle uyuşturucu getiriyorsanız, sizi bulacağız ve teknenizi batıracağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Hegseth'ten kartellere El Kaide benzetmesi

Sınır güvenliğini arttırmanın önemine dikkat çeken Hegseth, "Sınırlarımız Amerika'nın ilk savunma hattı değil, son savunma hattı olmalı" diye konuştu.

ABD halkına yönelik tehditleri ülke sınırlarına ulaşmadan önlemek için uyuşturucu kartelleri ile mücadeleye giriştiklerini vurgulayan Hegseth, "Haberlere bakın. Terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonların yarım küremizde özgürce faaliyet gösterdiği günler geride kaldı" dedi.

ABD'nin bulunduğu yarımküredeki uyuşturucu kartellerini terör örgütü El Kaide'ye benzeten Hegseth, "Onları izliyoruz ve yok ediyoruz. İnsanlarımızı kimyasal silahlardan farkı olmayan uyuşturucular ile zehirledikleri sürece onları yok etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"O saldırıyı tamamen destekliyorum"

Forumun soru cevap kısmında, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği yönündeki iddialar hatırlatılan Hegseth, iddialara konu olan operasyonu kısa bir süre canlı olarak takip ettikten sonra oradan ayrıldığını ifade etti. İlerleyen dakikalarda ikinci bir saldırının gerekli olduğu yönünde bilgilendirildiğini aktaran Pete Hegseth, kendisinin "Anlaşıldı, sorun yok" diyerek itiraz etmediğini belirtti. Söz konusu ikinci saldırıyı desteklediğini ifade eden ABD Savunma Bakanı Hegseth, "O zamanki ve şimdiki görüşüme göre, o saldırıyı tamamen destekliyorum. Ben de aynı kararı verirdim" ifadelerini kullandı.

İkinci saldırının gerekli olduğunu düşünen üst düzey askerlere güvendiğini vurgulayan ABD'li bakan, saldırıya dair detaylı videonun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı sorusu üzerine, "Süreci inceliyoruz, göreceğiz" diye konuştu.

"Aldığımız kararları karikatürize etmeyi amaçlıyorlar"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce "Teknedeki herkes öldürülsün" şeklinde net bir talimat verip vermediği yönündeki soru üzerine ise, "Tabii ki hayır! İçeri girip 'Öldürün onları' demezsiniz. Bu açıkça saçmalık. (Bu iddia) Beni ve aldığımız kararları, onları nasıl aldığımızı da dahil ederek karikatürize etmek amacıyla söylenmiş bir şey" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON