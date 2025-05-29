ABD, Şam'daki Büyükelçilik Konutunda Bayrağını Yeniden Çekti

ABD, Şam'daki Büyükelçilik Konutunda Bayrağını Yeniden Çekti
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Suriye'nin başkenti Şam'da 2012 yılında faaliyetleri durdurulan ABD Büyükelçiliği konutunda, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack tarafından bayrak yeniden göndere çekildi. Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Ancak, büyükelçiliğin faaliyetleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da 2012'de faaliyetleri durdurulan ABD Büyükelçiliği konutunda ABD bayrağı yeniden göndere çekildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye'nin başkenti Şam'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, hükümet karşıtı protestoların ardından 2012'de güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini durduran ABD Büyükelçiliği konutuna geçti. Barrack, büyükelçilik konutunda ABD bayrağını yeniden göndere çekti. Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Büyükelçiliğin faaliyetlerinin başlayıp başlamayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Washington-Şam ilişkileri

ABD, dönemin Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı protestoların şiddetli çatışmaya dönüşmesinden yaklaşık 1 yıl sonra Şubat 2012'de Şam Büyükelçiliğini kapatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirmiş, Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırma kararı almıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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