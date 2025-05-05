ABD'nin Yeni Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack Ankara'ya Geldi
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamak üzere Ankara'ya ulaştı. Barrack, amacının Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmek olduğunu belirtti.
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Ankara'ya geldi
ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Türkiye Büyükelçisi seçilen Tom Barrack görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonucunda Türkiye Büyükelçisi seçilmişti.
Seçilmesinin ardından görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Politika