ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Moskova'da Diplomasi Yürütüyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek amacıyla Moskova'ya geldi. Witkoff, Rus yetkililerle görüşmelerde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, tarafından karşılandı. Rus medyası, iki ismin Vnukovo Havalimanı'nda görüştüğünü aktardı.

Witkoff, 11 Nisan'da St. Petersburg'da, son olarak 25 Nisan'da Moskova'da görüşmelerde bulunmuştu. Witkoff, her iki ziyaretinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Trump, Rusya'ya 8 Ağustos'a kadar süre vermişti

ABD Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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