Üye Girişi
Haberler

ABD'nin kurduğu yüzer iskele Gazze'ye yeterli yardım sağlamıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'ne kurulan yüzer iskele ile ilgili açıklama yaparak, iskelenin Filistinlilere yeterli yardım sağlamadığını belirtti. Kirby, Gazze'ye daha fazla yardımın gerekli olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Gazze Şeridi açıklarında ABD'nin kurduğu yüzer iskeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu geçici iskele Filistinlilere çaresizce ihtiyaç duydukları gıda, su ve ilacı ulaştırmak için tek başına yeterli değil" dedi.

İsrail güçlerinin saldırıların aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi'ne yardımların girdiği sınır kapılarını kapatması bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ABD tarafından kurulan iskelenin bugün faaliyete geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım girmesi gerektiğini söyledi. İlk yardım sevkiyatının dün 300 palet gıda ile iskeleden yapıldığını belirten Kirby, ilerleyen günlerde bu sayının 3 katına çıkmasını umduklarını vurguladı. Gazze Şeridi'ne giren yardımların yeterli olmadığını aktaran Kirby, "Bu geçici iskele Filistinlilere çaresizce ihtiyaç duydukları gıda, su ve ilacı ulaştırmak için tek başına yeterli değil. Bu kara geçişlerini mümkün olan en kısa sürede açmalıyız. Açıkçası geçişlerin açılması için yeterli çaba sarf edilmiyor. Bu kabul edilemez" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

John Kirby Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Bakmadan Geçme

18 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 18 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 18 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 18 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Yeni Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik kimdir? Muhammet Mustafa Çelik hayatı ve biyografisi nedir? 18 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! 18 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 18 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #9889 #127919 18 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 18 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 18 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Adana Demirspor UEFA'dan neden ceza aldı, Avrupa'dan men mi edildi? Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, GS FB tek maç nasıl alınır? #9917 #128250 Marmaray Kadıköy Ayrılık Çeşmesi istasyonunda kim, neden intihar etti? TikTok çöktü mü? 17 Mayıs TikTok sorun ne, neden açılmıyor? #129300
Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title