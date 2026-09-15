Haberler

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee: "ABD ile Husiler arasında hala ateşkes var"

Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli Newsmax'e yaptığı açıklamada, "ABD ile Husiler arasında hala ateşkes var. Bu iyi bir şey. Kesin olarak bildiğimiz şey, Suudi Arabistan ile Yemen arasında bir çatışma yaşandığı ancak bunun gerçekten bölgeye yayılmadığı. İyi haber bu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cumartesi günü Husilerin Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetiyle yaşadıkları çatışmaya müdahale etmemesini istediğini söylemişti.

ABD ile İran destekli Husiler, İsrail'e ve Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların durmasının ardından Mayıs 2025'te ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

Gözü dönmüş boks hocası kadın eğitmene böyle saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı

"Şansa yaşıyoruz" dedirten olay! Kadını hiç tanımıyordu
Şimdi Trump düşünsün! Kuzey Kore liderinden Rusya'ya 'sarsılmaz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden Rusya'ya büyük söz
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

Kurtlar Vadisi için 8 yıl önce söyledikleri gerçek oldu
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
'Yapay zeka durdurulsun' tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu

Yapay zeka dursun mu? Konuyla ilgili Meclis'in stratejisi belli oldu
Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Sıradan bir fotoğraf makinesi değilmiş! İçinden çıkanlar şaşırttı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı

Fiyatların neden katlandığı ortaya çıktı! Ölüler bile ürün satmış