CENTCOM: "İran'a yönelik ablukada 58 geminin rotası değiştirildi, 4 gemi etkisiz hale getirildi"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik ablukası kapsamında 13 Nisan'dan bu yana 58 ticari geminin rotasını değiştirdiğini ve 4 geminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Müdahaleler arasında İran bandıralı gemilere yapılan atışlar ve el koyma operasyonları yer alıyor.

ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken, CENTCOM ablukaya ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, "ABD Donanması'nın İran'a yönelik ablukası tam kapsamıyla uygulanmaya devam ediyor. Bugün itibariyle CENTCOM kuvvetleri 13 Nisan tarihinden bu yana İran limanlarına giriş-çıkışların engellenmesi doğrultusunda 58 ticari geminin rotasını değiştirdi ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdi" denildi.

İran bandralı gemilere müdahale

ABD ordusu bölgedeki söz konusu abluka kapsamında, 19 Nisan'da Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı Touska yük gemisinin ablukaya uymadığını öne sürmüş ve geminin makine dairesine top atışı gerçekleştirmişti. Daha sonra ABD deniz piyadeleri geminin güvertesine çıkarak taşıta el koymuştu.

ABD ordusu ayrıca 6 Mayıs'da İran bandralı M/T Hasna adlı yüksüz petrol tankerinin, Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini bildirmiş ve ablukanın ihlaline müdahale kapsamında bölgede konuşlu bir uçak gemisinden savaş uçağı havalandırıldığını bildirmişti. Bu müdahale kapsamında geminin dümen sistemi savaş uçağından açılan ateş ile etkisiz hale getirilmişti.

CENTCOM güçleri son olarak ise dün İran bandralı "M/T Sea Star III" ve "M/T Sevda" adlı iki yüksüz petrol tankerinin Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelerek ablukayı ihlal ettiğinin tespit edildiği ve ABD Donanması'na ait bir savaş uçağının yeniden müdahale için böglede konuşlu bir uçak gemisinden havalandığını açıklamıştı. Uçaktan atılan hassas güdümlü mühimmatlar ile gemilerin baca sistemleri vurulmuş ve gemiler etkisiz hale getirilmişti. - FLORIDA

