ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki İstikrar Çabaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait karakola ziyaret gerçekleştirdi. Witkoff'a eşlik eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper açıklamasında, "İstikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin koordinesinde sahada hiçbir ABD askeri bulunmayacak" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail'e ait bir karakolu ziyaretinin görüntülerini paylaştı. İsrail ordu radyosu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Witkoff'a ziyaretinde eşlik ettiğini açıkladı.

"Sahada ABD askeri bulunmadan istikrar sağlanacak"

Amiral Cooper, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "CENTCOM'un öncülüğünde Gazze'de nasıl bir sivil ve askeri işbirliği koordinasyon merkezi kuracağımızı açıklığa kavuşturduğumuz bir ziyaretten döndüm. Merkez, savaş sonrasında istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetleri koordine edecek" ifadelerini kullandı. Cooper ayrıca, "Bu büyük çaba, sahada hiçbir ABD askeri bulunmadan yürütülecek" ifadelerini kullandı. - GAZZE