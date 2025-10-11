Haberler

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki İstikrar Çabaları

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki İstikrar Çabaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze Şeridi'nde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir karakolu ziyaret etti. Amiral Cooper, burada yaptığı açıklamada istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin ABD askeri bulunmadan yürütüleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait karakola ziyaret gerçekleştirdi. Witkoff'a eşlik eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper açıklamasında, "İstikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin koordinesinde sahada hiçbir ABD askeri bulunmayacak" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail'e ait bir karakolu ziyaretinin görüntülerini paylaştı. İsrail ordu radyosu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Witkoff'a ziyaretinde eşlik ettiğini açıkladı.

"Sahada ABD askeri bulunmadan istikrar sağlanacak"

Amiral Cooper, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "CENTCOM'un öncülüğünde Gazze'de nasıl bir sivil ve askeri işbirliği koordinasyon merkezi kuracağımızı açıklığa kavuşturduğumuz bir ziyaretten döndüm. Merkez, savaş sonrasında istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetleri koordine edecek" ifadelerini kullandı. Cooper ayrıca, "Bu büyük çaba, sahada hiçbir ABD askeri bulunmadan yürütülecek" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı

Tarihi fark! Bulgaristan'ı yıldızlarımızla sahadan sildik
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Nobel Barış ödülü mahkemelik olacak! Suçlama öyle böyle değil
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.