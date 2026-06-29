Haberler

Beyaz Saray: "Witkoff ve Kushner, Doha'da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İran ile görüşmeler kapsamında bu hafta Doha'da teknik ve üst düzey görüşmelere katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da teknik görüşmelere katılacağını belirterek, "Witkoff ve Kushner, bu hafta Doha'da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak. Görüşmeler kapsamında mutabakat zaptını tartışmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" açıklamasının ardından gözler Katar'a çevrildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Katar'a ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın gideceğini bildirdi. Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, bu hafta Doha'da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak. Görüşmeler kapsamında mutabakat zaptını tartışmaya devam ediyoruz. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Sorumsuzluğunun bedelini ödetecek! Yıldız isme tutanak tutturdu
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı