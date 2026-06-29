Beyaz Saray: "Witkoff ve Kushner, Doha'da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da teknik görüşmelere katılacağını belirterek, "Witkoff ve Kushner, bu hafta Doha'da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak. Görüşmeler kapsamında mutabakat zaptını tartışmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" açıklamasının ardından gözler Katar'a çevrildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Katar'a ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın gideceğini bildirdi. Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, bu hafta Doha'da üst düzey görüşmeler için yola çıkacak. Görüşmeler kapsamında mutabakat zaptını tartışmaya devam ediyoruz. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı