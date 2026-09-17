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ABD’li Senatör Sanders: "Amerikan halkı, İsrail’in Gazze’deki soykırımını finanse etmekten bıktı ve usandı"

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Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, "Amerikan halkı, İsrail’in Gazze’deki soykırımını finanse etmekten bıktı ve usandı" dedi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını finanse etmekten bıktı ve usandı" dedi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, Trump yönetimini bir kez daha İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirdi. Vermont'u temsil eden bağımsız Senatör Sanders, "Amerikan halkı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını finanse etmekten bıktı ve usandı. Şimdi Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine 2,8 milyar dolarlık bomba sağlamak için bizim vergi mükelleflerinin parasını kullanarak bu politikayı daha da ileri götürüyor. Kabul edilemez. Kongre bu anlaşmaları reddetmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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