ABD'li Demokratlar, Mısır'a yapılacak askeri yardımın durdurulmasını istedi

ABD'de bir grup Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, Mısır'a yapılması planlanan askeri yardımın durdurulması çağrısında bulundu. Üyeler, Mısır'da devam eden insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını belirtti ve reform yapılması gerektiğini vurguladı.

NEW ABD'de bir grup Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, "insan hakları sicili" önemli ölçüde düzelinceye kadar Mısır'a yapılması planlanan 320 milyon dolarlık askeri yardımın yapılmaması çağrısında bulundu.

Temsilcileri Meclisi üyesi 11 Demokrat, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, hem bakanlığın hem de çok sayıda insan hakları ve sivil toplum örgütünün raporlarında yer verilen " Mısır'da devam eden insan hakları ihlallerinden" endişe duyduklarını bildirdi.

Aralarında gazeteciler, aktivistler, insan hakları savunucuları ve bazı siyasilerin de bulunduğu binlerce Mısırlının siyasi gerekçeli suçlamalarla tutukluluğunun devam ettiğini belirten üyeler, bu kişilerin "kötü muameleye" maruz kaldığını kaydetti.

Üyeler, konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığının, Mısır yönetiminin, "zorla kaybetme, işkence, kötü hapishane koşulları, ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar" gibi "önemli insan hakları ihlalleri" işlediğini belgeleyen raporuna atıfta bulundu.

Mısır'da yönetim son dönemde bazı tutukluları serbest bıraksa da binlerce kişinin tutuklu kalmaya devam ettiğini belirten üyeler, bu kişilerin adli mercilere başvuru ve aile ziyaretlerine de erişim imkanına sahip olmadığını kaydetti.

Demokrat üyeler, ABD Adalet Bakanlığının geçen yıl New York'lu bir kişiyi "Mısır hükümetinin ajanı" olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığını anımsatarak, Mısır yönetiminin, "Sisi rejimine" siyasi muhaliflerin yurt dışındaki aile ve akrabalarına karşı baskısının devam ettiğini ileri sürdü.

Bu nedenle üyeler, Mısır'a yapılması planlanan 320 milyon dolarlık askeri yardıma, "ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüklerini koruyacak reformlar yapmak, insan hakları ihlallerinde bulunduğu yönünde güvenilir bilgiler olan memur ve güvenlik güçlerinin sorumlu tutulması, yargısız infaz ve zorla kaybetme vakalarının soruşturulması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve tutukluların adli mercilere erişiminin sağlanması" gibi konularda sürdürülebilir ve etkin adımlar atmadığı sürece onay verilmemesi çağrısında bulundu.

ABD, İsrail'den sonra yıllık 1,3 milyar dolar ile bölgede en çok Mısır'a güvenlik yardımı yapıyor. Kongre, 2022 mali yılı için bu yardımın 320 milyon dolarını, Mısır'ın belirli insan hakları ölçütlerini karşılaması şartına bağlamıştı.