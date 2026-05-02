ABD: "İran limanlarına yönelik ablukanın başlamasından bu yana 45 gemiyi engelledik"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına yönelik abluka başlatmasından bu yana toplam 45 geminin ABD güçlerinin talimatıyla İran limanlarına veya kıyı bölgelerine geri döndüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana bölgedeki İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, "ABD güçleri uluslararası sularda devriye gezmeye ve İran'a karşı deniz ablukasını uygulamaya devam ediyor. Şu an itibariyle 45 ticari gemiye geri dönmeleri veya limana dönmeleri talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti. - FLORIDA

