ABD ordusu: "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki sivil limanları askeri faaliyetler için kullanıyor"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki sivil limanları askeri faaliyetler için kullandığını iddia ederek, sivillere İran Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların bulunduğu liman tesislerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sürerken CENTCOM, İran Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası deniz taşımacılığına hizmet veren sivil limanlara askeri gemi ve teçhizat konuşlandırdığını iddia etti. Açıklamada, "CENTCOM, İran rejiminin Hürmüz Boğazı boyunca bulunan sivil limanları uluslararası denizciliği tehdit eden askeri faaliyetler yürütmek için kullandığı konusunda sivilleri uyarmaktadır. Bu tehlikeli eylem masum sivillerin hayatını riske atmaktadır. Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar, koruma statüsünü kaybederek uluslararası hukuk uyarınca meşru askeri hedefler haline gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, limanlara veya yakınlarına yönelik gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırılara ilişkin, "ABD ordusu, İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerde veya bu tesislerin yakınlarında sivillerin güvenliğini garanti edemese de Amerikan kuvvetleri sivillere verilebilecek zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almaya devam edecektir" denildi.

CENTCOM ayrıca İran'daki sivillere, İran Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların bulunduğu tüm liman tesislerinden uzak durmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, "İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatı, İran donanma gemilerinden ve askeri teçhizatından uzak durmalıdır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı