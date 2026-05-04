ABD, İran basınının "gemiye saldırı" iddiasını yalanladı

İran medyasının "Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir ABD savaş gemisi 2 füzeyle vuruldu" iddiası uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli haber sitesi Axios'a göre, üst düzey bir ABD yetkilisi, İran füzelerinin bir ABD savaş gemisine isabet ettiği iddiasını yalanladı.

ABD ordusundan henüz konuya ilişkin resmi bir yalanlama ya da açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı