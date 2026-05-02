ABD, İran anlaşmazlığının ardından Almanya'dan 5 bin askerini geri çekecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'daki 5 bin ABD askerinin 6-12 ay içinde geri çekeceğini açıkladı.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Avrupa'daki önemli müttefiki Almanya ile arasındaki gerilim sürüyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin Almanya'daki asker sayısı azaltma planına ilişkin açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, Almanya'daki ABD askerlerinden 5 binin çekileceğini ifade etti. Parnell, "Çekilmenin önümüzdeki 6-12 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu karar, Bakanlığın Avrupa'daki askeri varlığının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından ve sahadaki şartlar dikkate alınarak alınmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Almanya'nın 20 farklı bölgesinde yaklaşık 39 bin askeri bulunuyor.

ABD-Almanya arasındaki gerilim

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz hafta "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklamasını yapmış, ardından ABD'nin İran savaşından bir çıkış stratejisi olmadığı eleştirisinde bulunmuştu. Trump ise Merz'e "Ne dediği hakkında hiçbir fikri yok" karşılığını vermiş, Almanya Başbakanı'nı İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını hoş görmekle suçlamıştı. Trump daha sonra Almanya'daki askeri varlıklarını azaltmayı değerlendireceğini duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı