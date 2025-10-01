Haberler

ABD, İran'a Yaptırımları Artırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik 'snapback' yaptırımlarına ilave yaptırımlar ekleyeceklerini açıkladı. İran'ın nükleer programını destekleyen 44 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik "snapback" yaptırımlarına destek ilave yaptırımlarla destek vereceğini açıklayarak, " İran'ın nükleer programı ve balistik füze ile askeri uçak programlarını destekleyen silah tedarik ağlarında yer alan 44 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik "snapback" yaptırımlarına ilave yaptırımlar ve ihracat kontrolleri ile destek vereceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, "ABD bugün, İran'ın nükleer taahhütlerini 'önemli ölçüde yerine getirmemesi' nedeniyle BM yaptırımlarının ve kısıtlamalarının yeniden devreye alınmasını desteklemek amacıyla yaptırımlar uyguladığını duyuruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da açıkça belirttiği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmamalı. Bugün, İran'ın nükleer programı ve balistik füze ile askeri uçak programlarını destekleyen silah tedarik ağlarında yer alan 44 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak. Ayrıca, İran'ın tedarik faaliyetleriyle bağlantılı 26 kuruluş ve 3 adrese yönelik ihracat kısıtlamaları da artırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Rusya, BM yaptırımlarını tanımayacak"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'nın söz konusu yaptırım kararlarını tanımayacağını açıkladı. Nebenzia, "Biz snapback'in yürürlüğe girdiğini tanımıyoruz. İki paralel gerçeklikte yaşıyor olacağız çünkü bazıları için 'snapback' gerçekleşti, bizim içinse gerçekleşmedi. Bu da bir soruna neden oluyor. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı göreceğiz. Bu gelişme, İran etrafında ciddi bir tırmanma riski taşıyor çünkü İran'ın nükleer programını sona erdirmek isteyen ülkelerin önünü açıyor" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar yürürlüğe konmuştu

BMGK, 28 Eylül'de İngiltere, Fransa ve Almanya talebiyle New York'ta toplanmıştı. İran'ın "nükleer bomba geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği" suçlaması nedeniyle toplanan konsey, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı almıştı. Yeniden uygulanacak yaptırımlar arasında, çok sayıda İranlı şahsa seyahat yasağı, birden fazla İranlı şahıs ve kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve İran'ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması yer almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
