ABD Hazine Bakanı Bessent: "Savaşı finanse etmek için bolca paramız var"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu savaşı finanse etmek için bolca paramız var" dedi.

ABD ve İsrail, İran ile savaşına üç haftayı aşkın süredir devam ediyor. ABD, İran ile devam eden çatışmada ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bütçeler ayırıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre'den ek bütçe talep etmeye hazırlanırken, Hazine Bakanı Scott Bessent gazetecilere açıklama yaptı. Washington'un İran savaşı için yeterli kaynağa sahip olduğunu savunan Bessent, "Bu savaşı finanse etmek için bolca paramız var" ifadelerini kullandı.

Kongre'ye yapılacak başvuruya açıklık getiren ABD'li bakan, "Bu ek bütçe niteliğinde. Başkan Trump, ilk görev döneminde olduğu gibi ikinci görev döneminde de askeri güçlendirdi ve ordunun gelecekte iyi donanımlı olmasını sağlamak istiyor" diye konuştu. Bessent, çatışmayı finanse etmek için vergi artırımı iddialarını da reddetti.

ABD ordusunun savaş için talep ettiği 200 milyar dolarlık ek bütçe, Kongre'de yoğun muhalefetle reddedilme riski taşıyor. Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, geçen yıl yapılan büyük savunma harcamalarının ardından ek bütçenin gerekliliğini sorguluyor. - WASHINGTON

