ABD, Gazze Ateşkesi İçin Diplomasiyi Sürdürüyor

ABD yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini, yarın da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey Katarlı temsilciyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşeceğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında devam eden Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedilemiyor. Tarafların geri adım atmadığı konular çözüme ulaştırılamazken, ABD'li ve Katarlı yetkililerin diplomasi trafiği sürüyor. İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini belirtti. Yetkili, Witkoff'un yarın İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve üst düzey Katarlı temsilciyle Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşeceğini ve ateşkes için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.

ABD medyasının bir ABD ve bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, Roma'da yeterli ilerleme sağlanırsa, Witkoff'un hafta sonuna doğru Doha'ya geçerek bir anlaşma sağlamak için çalışacağı iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasında 60 günlük Gazze ateşkesi önerisiyle ilgili görüşmeler, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, Washington'un desteğiyle yürütülüyor. - WASHINGTON