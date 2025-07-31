ABD, Filistin Yönetimi Yetkililerine Yaptırım Uyguladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Yönetimi ve FKÖ üyelerinin barış çabalarını baltaladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulandığını ve bu kişilerin ABD vizesi alamayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, barış çabalarını baltaladıklarıyla iddiasıyla Filistin Yönetimi yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine yaptırım uygulandığını, bu kişilerin ABD vizesi alamayacaklarını duyurdu.

ABD yönetimi, Filistin Yönetimi yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine yönelik yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin barış çabalarını baltaladığı öne sürüldü. Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Dünya Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla tazminat arama girişimleri, "terör" suçlularına ve ailelerine yapılan yardımlar, şiddeti kışkırtmak ve yüceltmek de dahil olmak üzere terörizmi desteklemeye yönelik faaliyetler gerekçe gösterilerek yaptırım uygulanan kişilerin ABD vizesi alamayacağı vurgulandı. Yaptırım uygulanan isimler açıklanmadı.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi'nin başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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