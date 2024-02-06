ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığının olmadığına ve hakkında dava açılabileceğine hükmetti

ABD'nin eski Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den Başkan aday adayı olan Donald Trump'a ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine oy birliğiyle hükmetti.

"DOKUNULMAZLIĞI YOK"

Mahkeme, eski Başkan Trump'ın söz konusu davanın amacı doğrultusunda vatandaş Trump haline geldiğini belirterek, "Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump'ın Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek ABD Yüksek Mahkeme'sine taşıması bekleniyor.

TRUMP, DOKUNULMAZLIĞI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

ABD'de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump hakkında geçtiğimiz sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılında ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.

İddianamede Trump hakkında, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.

TRUMP ÖN SEÇİMLERDE LİDER

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçim süreci partilerin ön seçimleriyle devam ediyor. Anketlerde yüzde 66 düzeyindeki destek oranıyla Cumhuriyetçi seçmen nezdinde açık ara en güçlü başkan adayı olarak öne çıkan Trump, Iowa'nın ardından bir ilki gerçekleştirerek New Hampshire'da da kazandı. Amerikan medyasına yansıyan değerlendirmelerde, Trump'ın ilk iki eyalette güçlü şekilde kazanmasıyla zaten önde götürdüğü yarışta daha da baskın bir pozisyona geldiği yorumları yapıldı.

Özellikle Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından, ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in seçim kampanyası için ciddi para harcadığı, bağımsız Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu New Hampshire eyaletinde rakibine 12 puan fark atan Trump'ın ise güven tazelediği vurgulandı. Trump'ın 24 Şubat'ta Güney Carolina'da yapılacak ön seçimleri kazanması durumunda Haley'in "havlu atabileceği" değerlendirmeleri de Amerikan medyasında öne çıkan bir diğer yorum oldu.