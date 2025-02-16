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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs'teki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmede, İbrahim Anlaşmaları, Kudüs'e elçilik açılması ve antisemitizmle mücadele gibi konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail temaslarını sürdürüyor. Rubio, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Kudüs'teki Başkanlık Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İkili İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi, Kudüs'e daha fazla elçilik getirilmesi, İsrail'e karşı hukuk mücadelesi, antisemitizmle mücadele ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan Avrupa'ya İsrail üzerinden uzanan bir lojistik ağ ile birbirine bağlı bir bölge vizyonunun uygulanması konuları ele alındı" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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