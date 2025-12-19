ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Ukrayna'yı ve Rusya'yı anlaşma yapmaya biz zorlayamayız"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " Ukrayna'yı ve Rusya'yı anlaşma yapmaya biz zorlayamayız. Bu anlaşmayı yapmayı onlar istemeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, basın toplantısı gerçekleştirerek Ukrayna- Rusya Savaşı ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Ukrayna'daki duruma ilişkin yarın ve Pazar ABD'de gerçekleştireceği görüşme öncesinde konuşan Rubio, Ukrayna'yı Rusya ile bir barış anlaşmasına zorlamayacaklarını bildirdi. ABD'li bakan, "Ukrayna'ya herhangi bir şey dayattığımıza ilişkin söylemler çok saçma. Ukrayna'yı ve Rusya'yı anlaşma yapmaya biz zorlayamayız. Bu anlaşmayı yapmayı onlar istemeli. Anlıyoruz ki, her iki taraf da taviz vermeden bir anlaşmaya varılamayacak. Belki de anlaşma sağlanamayacak. Belki de biz de anlaşmaya varamayacağız. Bu üzücü. Bu bizim savaşımız değil, başka bir kıtada süren bir savaş. Ancak tüm dünyada taraflarla konuşarak bu savaşı barışçıl bir şekilde bitirebilecek tek bir oluşum var, o da ABD" ifadelerini kullandı.

"Tüm taraflarca kabul edilebilecek birçok ülkenin barış gücünün bir parçası olmak istediğine yönelik güvenim çok yüksek"

Türkiye, Mısır ve Katar'ın da katılımıyla ABD'de gerçekleştirilmesi beklenen Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin görüşme öncesinde Gazze'deki duruma da değinen Rubio, ABD'nin Gazze'deki ateşkesin ilk evresinin tamamlanması ve ikinci evreye geçilmesi için çabalarını yoğunlaştırdığını belirtti. Yabancı ülkeler tarafından yönetilen bir barış kurulunun oluşturulması ve bu kurulun yönetiminde yardımcı olması için Filistinli bir komitenin kurulması ile bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılmasının gerekliliğini vurgulayan Rubio, "Bu çok yakında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir şey. Bu konuya lazer gibi odaklanmaktayız. Tüm taraflarca kabul edilebilecek birçok ülkenin barış gücünün bir parçası olmak istediğine yönelik güvenim çok yüksek" dedi.

"Venezuela'daki rejim ile mevcut durumun ABD için kabul edilemez olduğu aşikar"

Rubio, ABD ile Venezuela arasında artan gerilime de değinerek, Venezuela'daki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve değişmesi gerektiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca Rusya'nın Venezuela'ya verdiği desteğin Washington yönetimi için bir endişe kaynağı olmadığını bildirdi. Rubio, "Venezuela'daki rejim ile mevcut durumun ABD için kabul edilemez olduğu aşikar. Washington'un Venezuela konusunda Rusya ile gerilimin herhangi bir şekilde tırmanmasına yönelik endişesi yok çünkü zaten Rusya'nın elleri Ukrayna'da dolu. Rusya'dan her zaman Maduro'ya söylemsel destek vermelerini bekledik. Bu, tüm meseleyi değerlendirmemizde bir faktör değil" ifadelerini kullandı.

"Venezuela, Hizbullah ve İran'la iş birliği yapıyor"

Rubio, Venezuela'yı Hizbullah ve İran'la iş birliğinde bulunmakla suçlayarak, "Venezuela'da İran'la, Hizbullah'la, uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu terör örgütleriyle işbirliği yapan, meşru olmayan bir rejim var. Sadece sevkiyatları korumakla kalmıyor, aynı zamanda bazılarının toprakları kontrol etmesine de izin veriyor. Venezuela açık bir şekilde suç unsurlarıyla ortaklık yapıyor. Örneğin Hizbullah'ı ve İran'ı kendi bölgesinde faaliyetler yürütmeye davet ediyor" açıklamasını yaptı.

"Yasal kriterleri karşılamadıkları için gerçekleştirmediğimiz saldırılar da var"

Rubio, Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen teknelere yönelik hava saldırılarına da değinerek, ABD Kongresi'ni bilgilendirmemeleri gereken hiçbir durumun yaşanmadığını aktardı. Rubio, "Kongre'nin onayını almamızı veya savaşa girmemizi gerektirecek hiçbir şey olmadı" dedi. ABD'li bakan, Washington'un Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilerek hava saldırılarında hedef alınan teknelere ilişkin, "Bu gemilerde kimlerin olduğunu biliyoruz. Başından beri onları takip ediyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Yasal kriterleri karşılamadıkları için gerçekleştiremediğimiz gemi saldırıları da var" dedi.

"Tayland-Kamboçya arasında Pazartesi veya Salı gününden önce ateşkes umuyoruz"

Rubio, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarında yakın zamanda yeniden ateşkes sağlanmasını beklediklerini bildirdi. Rubio, daha önce varılan ateşkes anlaşmasını hatırlatarak, "Verilen bu taahhütler bugün yerine getirilmiyor. Şimdi yapılması gereken, tarafları tekrar müzakere masasında bir araya getirmektir" dedi.

Rubio, Washington'un tarafları gelecek Pazartesi veya Salı gününden önce bir ateşkese ikna etmeyi umduğunun altını çizdi ve ABD'nin bu konuda temkinli bir iyimserliğe sahip olduğunu aktardı. - WASHINGTON