ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer şimdi onlara saldırmazsaydık, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra kimse onlara dokunamayacak ve istedikleri her şeyi yapabileceklerdi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı