ABD'den Yemen'e 26 Hava Saldırısı: 1 Sivil Ölüm, 4 Yaralı
ABD ordusunun Yemen'in çeşitli kentlerine düzenlediği 26 hava saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. ABD, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarına devam ediyor.
ABD'nin Yemen'in farklı kentlerine 26 hava saldırısı düzenledi, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD ordusu, cuma akşamı İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana, El-Cevf ve Saada'ya 26 hava saldırısı gerçekleştirdi. Yemen medyası, Saada'daki saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. ABD'nin cuma günü sabah saatlerinde ise 43 saldırı düzenlediği, aynı gün toplamda 69 saldırı geçekleştirdiği öğrenildi.
ABD, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail hedeflerine saldırılara devam edeceğini belirten Yemen'deki Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı. - SANA