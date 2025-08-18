ABD'den İsrail'e Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Çağrısı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İsrail'in Hizbullah'ın yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasını öngören plan kapsamında Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmesinin ardından Hizbullah'ın yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasına dair Lübnan kabinesi tarafından onaylanan plana ilişkin açıklama yaptı.

Lübnan kabinesinin söz konusu planı onayladığını hatırlatan Barrack, İsrail'in plan kapsamında Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Artık işbirliği yapma sırasının İsrail'de olduğunu söyleyen Barrack, "Her zaman adım adım ilerleyen bir yaklaşım vardır ama bence Lübnan hükümeti üzerine düşeni yaptı. İlk adımı attılar. Şimdi ihtiyacımız olan şey İsrail'in bu anlaşma uyması" ifadelerini kullandı. Barrack, Lübnan kabinesinin kararını "İsrail'in işbirliğini gerektiren bir Lübnan kararı" olarak nitelendirdi.

İsrail saldırıları devam ediyor

Planın birinci aşamasında, Lübnan hükümeti yıl sonuna kadar Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını taahhüt eden bir karar yayınlayacak ve İsrail Lübnan topraklarındaki askeri operasyonlarını durduracaktı. Fakat, İsrail, kabinenin planı onaylamasından bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etti.

"Saldırganlık devam ettiği sürece silahları teslim etmeyeceğiz"

Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan kabinesinin onayladığı plana karşı çıkarak, "Hükümet, iç savaşa ve iç çatışmaya yol açsa bile direnişi (Hizbullah'ı) sona erdirmek için ABD-İsrail emrini uyguluyor. Direniş, saldırganlık devam ettiği, (İsrail) işgal sürdüğü sürece silahlarını teslim etmeyecek ve gerekirse, bedeli ne olursa olsun, İsrail-Amerikan projesine karşı Kerbela benzeri bir savaş vermeye hazırız" demişti. - BEYRUT