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ABD ordusundan İran'a yönelik ikinci dalga saldırıları

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemileri tehdit eden İran askeri kapasitesini hedef aldığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. CENTCOM, İran'a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemileri tehdit etmekte kullanılan İran askeri kapasitesini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret açısından kritik öneme sahip uluslararası bir su yolu olduğu vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda bölgedeki durumdan Tahran yönetiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İran basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinin yanı sıra, Pakistan sınırına yakın Çabahar ve Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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