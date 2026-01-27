Haberler

ABD'den Irak'a "İran" uyarısı

Güncelleme:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Mesut Barzani ile yaptığı görüşmede, İran destekli bir hükümetin Irak için umut vaat etmediğini belirtti. Bu açıklama, Maliki'nin başbakan adayı olmasıyla birlikte geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Irak konusunda ABD'nin tutumu nettir: İran tarafından kurulan bir hükümet, Iraklılar ve Suriyeliler için daha aydınlık bir gelecek beklentilerini karşılayamayacağı gibi ABD ile etkili bir ortaklık kurulmasını da sağlayamayacaktır" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barrack görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Barzani ile Suriye'deki durumu, ateşkesi korunmasının önemini ve Ayn el-Arab'a insani yardımın ulaştırılmasını ele aldıklarını bildirdi. Açıklamada, "Irak konusunda ABD'nin tutumu nettir: İran tarafından kurulan bir hükümet, Iraklılar ve Suriyeliler için daha aydınlık bir gelecek beklentilerini karşılayamayacağı gibi ABD ile etkili bir ortaklık kurulmasını da sağlayamayacaktır" dedi.

ABD dışişleri bakanı Sudani ile görüşmüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşme gerçekleştirmişti. Rubio görüşmede, İran tarafından kontrol edilen bir hükümetin Irak'ın ulusal çıkarlarını koruyamayacağını ve ülkeyi bölgesel çatışmaların merkezine iteceğini vurgulamıştı. Rubio, böyle bir yapının ABD-Irak arasındaki karşılıklı fayda ortaklığına zarar vereceğini yineledi.

Maliki'nin adaylığı gerilime neden oldu

ABD'den gelen bu üst üste uyarılar, Irak'ta Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin cumartesi günü eski Başbakan Nuri Maliki'yi resmi olarak Başbakan adayı göstermesinin ardından geldi. 75 yaşındaki Maliki'nin yeniden sahnede olması, Washington kanadında "İran etkisinin artacağı" endişesiyle karşılandı. Irak Meclisi'nde bugün gerçekleştirecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni başbakanı seçilecek. - BAĞDAT

