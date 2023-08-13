ABD'de Trump'a karşı dördüncü iddianame hazırlanıyor

NEW ABD'de en az iki kişinin Georgia eyaletinde salı günü mahkemede tanıklık etmeye çağrılması, Eski Başkan Donald Trump aleyhindeki dördüncü iddianamenin yakında sunulması ihtimalini güçlendirdi.

CNN'e konuşan eski Georgia Vali Yardımcısı Geoff Duncan, salı günü Fulton bölgesindeki bir mahkemede tanıklık etmeye çağrıldığını söyledi.

Duncan, "Gerçekleri anlatmak için üzerime düşeni yapmak üzere kesinlikle orada olacağım." dedi.

Bağımsız gazeteci George Chidi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in ofisinin kendisini arayarak salı günü büyük jüri önünde tanıklık etmesini istediğini belirtti.

Böylece savcılığın, eyaletteki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla Trump aleyhinde hazırladığı belirtilen iddianameyi yakında sunacağı yönündeki beklentiler arttı.

Washington Post gazetesi 2021'de Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesini yayımlamıştı.

Kayıtta seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık." sözleri dikkati çekmişti.

Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Yakın zamanda Fulton Bölge Mahkemesi civarında güvenlik önlemleri artırılmış, bazı yollar araç trafiğine kapatılmıştı.

Trump'a açılan davalar

Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.