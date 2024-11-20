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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğini belirterek büyükelçiliğin kapalı olacağını duyurdu. Ayrıca ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde sığınaklara gitmeleri uyarısı da yapıldı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak büyükelçiliğin kapatıldığını açıkladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA İLK KEZ ABD'NİN FÜZELERİYLE RUSYA'YA SALDIRMIŞTI

ABD Büyükelçiliği'nin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.

PUTIN'DEN KRİTİK İMZA

ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyayı ürküten bir imza geldi. Putin ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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