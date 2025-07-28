ABD, BM'deki İki Devletli Çözüm Konferansı'nı Reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'de "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" konulu Bakanlar Düzeyinde Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Odak noktamız ciddi diplomasi olmaya devam etmektedir, önemi varmış gibi göstermek için sahnelenen konferanslar değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'de "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" konulu Bakanlar Düzeyinde Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans hakkında yazılı açıklama yaptı. "ABD İki Devletli Çözüm Konferansı'nı reddediyor" başlıklı açıklamada, "Bu hafta, BM, New York'ta iki devletli çözüm konusunda verimsiz ve zamansız bir konferansa ev sahipliği yapacak. Bu, çatışmayı sona erdirmek için yürütülen hassas diplomatik çabaların ortasında yapılan bir reklam kampanyasıdır. Barışı teşvik etmekten uzak olan bu konferans, savaşı uzatacak, Hamas'ı cesaretlendirecek ve barışı sağlamak için yürütülen gerçekçi çabaları baltalayacaktır" denildi.

"Odak noktamız ciddi diplomasi olmaya devam etmektedir, önemi varmış gibi göstermek için sahnelenen konferanslar değil"

Söz konusu konferansın Gazze Şeridi'nde tutulan esirleri "tünellerde tutsak bırakmak" olduğu iddia edilen açıklamada, "ABD buna katılmayacak, ancak çatışmayı sona erdirmek ve kalıcı bir barış sağlamak için çabalarnı sürdürecek. Odak noktamız ciddi diplomasi olmaya devam etmektedir, önemi varmış gibi göstermek için sahnelenen konferanslar değil" ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın Filistin'i tanıma kararının da eleştirildiği açıklamada, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Başkan Macron'un Filistin devletini tanıma açıklaması Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu, Hamas'ı cesaretlendiren, ateşkesin önünü tıkayan, Gazze'deki acıları sona erdirmek, rehineleri kurtarmak ve tüm Ortadoğu'yu daha parlak bir geleceğe taşımak için uğraştığımız diplomatik çabaları büyük ölçüde baltalayan, ters etki oluşturan bir davranış örneğidir" denildi. - WASHINGTON