Trump: Türkiye çok güçlü bir orduya sahip

Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar, Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi çerçevesinde basına açıklamalarda bulundu. Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'ın politikalarını överek, ABD'nin İran'a saldırısının bölge ve dünya için bir tehdidi ortadan kaldırdığını savundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Nükleer kapasite elde etmeye çok yaklaşmışlardı. Geçen hafta G7'de de gördünüz. Bütün liderler, İran'ın nükleer kapasitesinin zayıflatılmış olmasını alkışladı" dedi. Konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın talepleri doğrultusunda Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma harcamalarını da önemli ölçüde artırdıklarına dikkat çeken Rutte, Avrupa ve Kanada'nın 2025 ve 2026'da savunma harcamalarının 250 milyar doların üzerinde artacağını ifade etti. NATO'nun savunma sanayi üretimini artırmaya olan ihtiyacına da dikkat çeken Rutte, "Ankara Zirvesi'nin de bununla ilgili olması gerekiyor. İlk günün tamamı savunma sanayi üretimiyle ilgili olacak" dedi.

Ankara Zirvesi'ne ilişkin olarak Rutte, zirveye 42 ülkenin katılacağını ve NATO müttefiklerinin yanı sıra Orta Doğu ve Hint-Pasifik'ten 9 ya da 10 başka ülkenin de yer alacaklarını söyledi. Rutte, "Zirveyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iyi dostu Donald J. Trump'ı ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bir kez daha Avrupalı müttefikleri eleştirdi

NATO'nun dönüşümünde elde edilen ilerlemeye rağmen Avrupalı müttefiklerin halen ABD'ye kötü davrandıklarını düşünüp düşünmediği yönünde bir soruya Trump, Avrupalı müttefiklerin İran ile savaş sırasında ABD'ye destek sağlama konusundaki isteksizliklerini eleştirerek cevap verdi.

Trump, "Hayal kırıklığına uğradım. İtalya konusunda hayal kırıklığına uğradım. İngiltere konusunda hayal kırıklığına uğradım. Biliyorsunuz, o (İngiltere Başbakanı Keir Starmer) artık gitti. Biliyorsunuz çok sorunu vardı. Ama İngiltere konusunda hayal kırıklığına uğradık. Almanya ve Fransa konusunda hayal kırıklığına uğradık. Çoğundan hayal kırıklığına uğradık. İspanya tam manasıyla korkunçtu" ifadelerini kullandı. İspanya'nın NATO'nun savunma harcamalarını GYSH'nin yüzde 5'ine çıkarma hedefi konusundaki performansını da eleştiren Trump, "Hiçbir şey ödemek istemiyorlar. Bedava bir yolculuk yaptıklarını düşünüyorlar" dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi"

Basın toplantısında Ankara'ya ziyaretinin büyük heyecanla beklendiği ve zirveden önce Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajı sorulan Trump, "Erdoğan'ı seviyorum, kendisi arkadaşım ve savaşın dışında kaldı" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi'den İran konusunda doğrudan müdahil olmamalarını istediğini ve bu üç ülkenin de çatışmaya taraf olmadıklarını ifade eden Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın ve güçlü bir kişi" dedi.

Türkiye'nin F110 jet motoru ve F-35 savaş uçakları almak istediği ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Türkiye'ye yönelik bir hediye paketi ile gitme ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Öyle düşünüyorum. Bazıları öyle düşünmese de Türkiye, NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapıyor olacağım" şeklinde cevap verdi.

Burada söz alan NATO Genel Sekreteri Rutte ise, "Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. İttifakın her tarafında, Amerika Birleşik Devletleri'nde de faaliyet gösteren 3 bin şirket var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok güçlü bir orduya sahip"

Bu ifadelerin ardından ABD Başkanı Trump ise, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip" dedi.

Trump, "Çok fazla Amerikan ekipmanına sahipler. Çok güçlü bir orduları var. Onun (Erdoğan'ın) sayesinde" ifadelerini kullandı.

Basın mensubunun Ankara'daki toplantıya ilişkin beklentilerini sorması üzerine Trump, son iki ay içinde Avrupalı NATO müttefikleri ile yaşananların ardından gitmemeyi düşündüğü NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını söyledi. Bu soruya cevabında Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye ile F-35 anlaşmasının sonuçlandırılması için ne gerektiği sorusunun cevabını ise Başkan Yardımcısı JD Vance'e bıraktı. Bu soruya cevabında Vance, "Bunun Amerikan yasalarına uygun olması için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı şeyler var. Başkan bunu yapmamızı istedi. Bütün kontrolleri yapıyoruz ve bunun gerçekleştiğini doğruluyoruz. Bu aslında Kongre ile ilgili bir mesele ve Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmakla ilgili. Buna ilişkin bir karara vardığımızda bunu duyuracağız" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump ise, "Bunun üzerinde çalışacağız" diye ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı