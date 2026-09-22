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ABD Başkanı Trump, eşiyle BM'ye geldi ve Putin'e 'Savaşı bitir' mesajı verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile yüksek güvenlik önlemleri altında aracıyla New York'taki BM'ye geldi. Trump, BM'ye girişinde gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Savaşı bitir' mesajı verdi; 81. Genel Kurul bugün başlıyor.

Abd Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte yüksek güvenlik önlemleri altında aracıyla BM'ye geçiş yaptı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Savaşı bitir" mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde bugün başlıyor. Görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açılış rolünü üstlenecek. Liderlerin kürsüden önemli mesajlar vereceği Genel Kurul görüşmelerine dakikalar kala ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'e geldi. New York Polis Departmanı'nın güvenliği en üst seviyeye ulaştırdığı BM'nin bulunduğu birinci cadde, Trump'ın geçişinden dakikalar önce yaya geçişine kapatıldı. Trump'ın konvoyunun geçişiyle en ufak bir harekete daha izin verilmeyen caddede öncü birliklerin ardından Trump'ın aracı göründü. Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte yüksek güvenlik önlemleri altında aracıyla BM'ye geçiş yaptı.

Putin'e "Savaşı bitir" mesajı

Trump BM'ye girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, "CNN'in burada benimle ilgili haber yapmasına şaşırdım. Burada olmamanız gerekirdi. Beni haber yapmayacağınızı söylemiştiniz. Beni haber yapmamanız gerekirdi" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajı sorulan Trump, "Savaşı bitir" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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