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ABD Başkanı Trump, Asya ziyaretinde Kim Jong-un ile görüşebileceğini söyledi

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ABD Başkanı Trump, Asya ziyaretinde Kim Jong-un ile görüşebileceğini söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti. Trump'ın açıklaması, Asya ziyareti sırasında Kim Jong-un ile olası bir görüşmeye ilişkin oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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