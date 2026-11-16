ABD Başkanı Trump, Asya ziyaretinde Kim Jong-un ile görüşebileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Asya ziyaretinde Kim Jong-un ile görüşebileceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti. Trump'ın açıklaması, Asya ziyareti sırasında Kim Jong-un ile olası bir görüşmeye ilişkin oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı