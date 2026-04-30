Haberler

Trump, Almanya'daki ABD asker sayısını azaltmayı değerlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki Amerikan askeri varlığını azaltma planlarını duyurdu. Bu kararın kısa sürede açıklanması beklenirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran konusunda ABD'yi eleştiren sözlerinin ardından iki lider arasında sosyal medya üzerinden sert bir polemik yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirterek, "Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD'ye İran konusunda yönelttiği eleştiriler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda Almanya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirten Trump, "ABD, Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması konusunu değerlendiriyor. Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Merz'in eleştirileri Trump'ın tepkisine yol açmıştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazartesi sabahı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" demişti. Merz, aynı günün akşamında ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

Gece yarısı sürpriz atama! Emniyet'te bir numaralı isim değişti
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Ankara Valisi Vasip Şahin'e yeni görev
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı

İşte Ankara'nın yeni valisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez

Trump'la görüşen Putin açık açık uyardı: Kabul edilemez