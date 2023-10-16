ABD Başkanı Joe Biden, Müslüman çocuğun öldürülmesi haberi karşısında şok oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Illinois'te bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin şok olduğunu belirtti. Biden, Amerikalıların İslamofobi ve nefrete karşı bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğunu bildirdi.

Biden, ABD'nin Illinois kentinde bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuğun ailesinin Amerika'ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." vurgusunda bulundu.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Müslüman çocuğun öldürülmesi karşısında kendisi ve eşinin şoke olduğunu belirten Biden, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu öldüren 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirmişti.