ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay ABD'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin planlandığına dair haberlere ilişkin, 'Henüz böyle bir görüşme planlanmadı ama bu bir ihtimal.' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planı yapıyor

NEW ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay ABD'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin planlandığına dair haberlere ilişkin, "Henüz böyle bir görüşme planlanmadı ama bu bir ihtimal." dedi.

Biden, Beyaz Saray'da eylül ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan basınında yer alan "Beyaz Saray'ın, Biden'ın kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüşmesi için plan yaptığına" dair haberlerle ilgili soruya Biden, "Henüz böyle bir görüşme planlanmadı ama bu bir ihtimal." yanıtını verdi.

Biden, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi başkanlığı için aday olan Cumhuriyetçi Temsilci Jim Jordan'ı desteklemesiyle ilgili soru üzerine ise Cumhuriyetçilerin Kongre'nin yarısını kontrol ettiğine işaret ederek, "Temsilciler Meclisi Başkanı kim olursa olsun onunla çalışmak için uğraşacağını" söyledi.

Washington-Pekin hattında diplomatik temas arttı

Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktasına gelen Washington-Pekin ilişkilerinde, son dönemde üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal etiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının adından, temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 16-17 Eylül'de Malta'da görüşmüştü.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, 18 Eylül'de, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelmişti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in de 27 Eylül'de Washington'da bir araya geldiği, "bölgesel ve uluslararası konularda istişarede bulunduğu" bildirilmişti.

İki lider en son geçen yıl Bali'de görüşmüştü

Söz konusu temasların, Biden-Şi görüşmesinin hazırlığı olabileceği tahmin ediliyor. İki lider en son geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.

Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Başkan Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Şi'nin APEC Zirvesi'ne katılımı ve Biden ile olası görüşmesinin detaylarını ele almak üzere ekimde Washington'a gideceği, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ziyaret için hazırlık yaptığı da söylentiler arasında yer alıyor.