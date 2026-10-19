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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek konusunda pek yardımcı olmadığını belirterek, "Bence bunu durdurmak istemiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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