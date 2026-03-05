ABD Başkanı Donald Trump, Kürtlerin İran'a saldırı başlatmasını desteklediğini belirterek, "Bunu yapmak istemeleri harika bir şey, ben tamamen desteklerim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kürtlerin İran'a saldırı başlatmasını desteklediğini belirterek, "Bunu yapmak istemeleri harika bir şey, ben tamamen desteklerim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kürtlerin İran'a saldırı başlatmasını desteklediğini belirterek, "Bunu yapmak istemeleri harika bir şey, ben tamamen desteklerim" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı