ABD Başkanı Donald Trump, "Küba hükümeti bizimle temas halinde, biliyorsunuz çok zor durumdalar ve paraları yok. Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı