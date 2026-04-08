Trump: İran'dan 10 Maddelik Teklif Aldık
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakereler için faydalı bir temel oluşturduğunu belirtti. Bu açıklama, Washington'daki gelişmelerin ışığında diplomatik ilişkilerin yeniden şekillenebileceği umudunu doğuruyor. İran ile ilişkilerin geleceği ve olası müzakerelerin içeriği üzerine tartışmalar devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı